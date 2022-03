Les femmes afghanes ne peuvent plus prendre l'avion sans être accompagnées par un homme

(Belga) Les femmes afghanes ne peuvent plus prendre l'avion sans être accompagnées d'un homme, les Talibans ayant interdit aux compagnies aériennes de leur vendre des billets d'avion, ressort-il d'un document qu'a pu consulter l'agence de presse allemande DPA.

Depuis la prise de pouvoir des Talibans en août 2021, les droits des femmes sont constamment bafoués. Elles ne peuvent ainsi plus se déplacer à plus de 72 km de leur domicile sans la présence d'un homme et cette semaine, les filles ont été exclues des écoles. (Belga)