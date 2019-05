Les femmes sont plus productives dans des bureaux chauds

(Belga) Les bureaux froid ou fortement climatisés pourraient être nocifs à la productivité des travailleurs, ressort-il d'une expérience de chercheurs américains et allemands. Les femmes sont particulièrement sensibles.

Lors d'un test de mathématiques et de langue, les participantes ont fourni de meilleurs résultats lorsqu'elles étaient dans un environnement plus chaud. Pour les hommes, la tendance est inversée, mais l'effet de la température est peu prononcé. Les chercheurs en sont venus à la conclusion qu'il serait préférable pour la productivité d'augmenter la température des espaces de travail, selon cette étude parue dans la revue "Plos One". Les chercheurs ont demandé à 500 étudiantes et étudiants d'effectuer dans un temps limité des exercices de calcul mental, de logique et de construction de mots. Les différents groupes étaient soumis à des températures allant de 16 à 32,5 degrés. L'expérience a montré que les femmes fournissaient davantage de réponses lorsque la température était plus élevée, a expliqué l'un des co-auteurs de l'université de Californie du Sud. Les chercheurs ne sont pas parvenus à établir une température idéale pour les deux sexes. De plus amples expériences seraient nécessaires. (Belga)