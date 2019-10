Les feux de brousse ravagent des dizaines d'habitations en Australie

(Belga) Des feux de brousse ont ravagé une trentaine d'habitations en Australie dans la nuit de mardi à mercredi, ont confirmé les services incendie de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud (nord-est). Les flammes se sont répandues sur 100.000 hectares mais n'ont pas fait de victime, rapportent mercredi les médias australiens.

Jusqu'à trente maisons ont été détruites ou "sérieusement endommagées" par des feux de forêt déclarés dans le nord de l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud, affectant plusieurs petites localités non loin de la ville de Casino, à 250 km de Brisbane, ont confirmé les pompiers. Une cinquantaine de personnes ont trouvé refuge dans l'école du village de Rappville, certaines présentent des brûlures ou des difficultés respiratoires. "Heureusement aucune vie n'a été perdue (...) mais les incendies restent des menaces très sérieuses aujourd'hui", a commenté le Premier ministre australien, Scott Morrison. Mardi, plusieurs alertes incendies avaient été émises pour quatre foyers différents brûlant à une centaine de kilomètres les uns des autres. Mais au total pas moins d'une trentaine de feux sont répertoriés dans tout l'Etat, le plus peuplé d'Australie. La saison des feux de brousse a démarré précocement en Australie et avait déjà fait de nombreux dégâts au début du mois de septembre, à l'entame du printemps dans cette partie de l'hémisphère sud. Une vaste partie du territoire australien connait une sécheresse prolongée, l'Etat de Nouvelle-Galles du Sud étant le plus affecté, à plus de 98%. (Belga)