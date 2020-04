Les forces américaines à Djibouti en état d'alerte pour le coronavirus

(Belga) Les forces américaines à Djibouti ont été placées jeudi en état d'alerte sanitaire en raison du nouveau coronavirus, dont le nombre de cas est en hausse dans ce petit pays de la Corne de l'Afrique.

La déclaration de cet "état d'urgence" a été faite "de manière préventive", a expliqué le général Michael Turello, commandant des forces américaines sur place, dans un communiqué. Cela lui permet d'avoir plus de pouvoirs pour combattre l'épidémie. "Lutter contre le Covid-19 est la première priorité", a-t-il ajouté, sans préciser si des cas de coronavirus avaient été recensés parmi les militaires et le personnel civil des deux installations américaines. Djibouti a enregistré 985 cas, soit plus de 400 de plus qu'il y a une semaine. (Belga)