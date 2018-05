Les forces yéménites à 20 km d'Hodeida aux mains des rebelles

(Belga) Les forces gouvernementales yéménites ne sont qu'à une vingtaine de kilomètres du port stratégique de Hodeida, tenu par les rebelles, a annoncé lundi soir la coalition anti-insurgés sous commandement saoudien.

"Il ne reste plus que 20 kilomètres environ jusqu'à Hodeida et les opérations continuent", a indiqué à des journalistes à Ryad un porte-parole de la coalition, Turki al-Maliki. "Le but est le retour de la ville au gouvernement légal du Yémen", a-t-il ajouté. Les Emirats arabes unis, pilier de la coalition antirebelles avec l'Arabie saoudite, encadrent des forces yéménites progouvernementales. La coalition estime que ce port est un point de départ pour des attaques rebelles contre des navires en mer Rouge. Elle affirme que ses forces avancent en direction de Hodeida, mais qu'elles sont retardées par d'innombrables mines posées par les rebelles. L'ONU craint de voir cette opération militaire affecter l'acheminement de l'aide humanitaire qui arrive principalement par le port de Hodeida. La coalition intervient militairement au Yémen depuis 2015 pour restaurer le gouvernement internationalement reconnu qui a été chassé de la capitale Sanaa. Le conflit a fait près de 10.000 tués et plus de 55.000 blessés, selon l'Organisation mondiale de la santé. Plus de 2.200 autres personnes sont mortes du choléra et certaines régions du Yémen sont au bord de la famine. (Belga)