Les Français débattent, la sortie encore inconnue

"Succès incontestable" pour le gouvernement, "campagne électorale déguisée" pour les oppositions: le grand débat lancé il y a un mois par Emmanuel Macron entre dans sa deuxième phase et l'exécutif va devoir lui trouver une sortie à la hauteur des attentes des Français.

Un débat jusque ici porté par les interventions-marathons du chef de l'État devant les maires, les jeunes, quelques "gilets jaunes" ou de simples citoyens.

- Parenthèse inédite -

Dans une actualité dominée par les violences sociales, "policières" ou encore à l'encontre des élus, le débat a ouvert une parenthèse inédite pour tenter de trouver une issue à la crise des "gilets jaunes".

Près de 6.500 réunions, dont la moitié a déjà eu lieu, ont été programmées dans toute la France et 210.000 personnes ont déposé un total de 900.000 contributions en ligne, selon les chiffres du collège des "garants".

La fiscalité, les dépenses publiques et le pouvoir d'achat concentrent un tiers des propositions formulées sur le site officiel (34%), devant la transition écologique (25%), l'organisation de l'État et des services publics (21%) et les questions de "démocratie et citoyenneté" (19%).

Les débats ont jusqu'à présent surtout eu lieu en milieu rural, avec un public souvent composé de retraités et de gens déjà engagés dans la vie publique, malgré les tentatives de rajeunir l'audience.

- Fracture villes/campagnes -

Emmanuel Macron a su mobiliser les maires qui jouent globalement le jeu, organisent les réunions et font remonter les attentes des habitants.

L'inégalité devant l'impôt, l'accès aux services public, à la santé, à l'emploi, à internet, à la téléphonie mobile, sont revenus en boucle lors des débats. "Les Français veulent savoir ce qu'on fait de leur argent", martèlent les élus reçus régulièrement au ministère de la Cohésion des territoires.

Fortes demandes également pour l'instauration du Référendum d'initiative citoyenne (RIC), la restauration de l'ISF ou l'abandon de la limitation de la vitesse à 80 km/h.

Les débats révèlent en fait une fracture entre une France des villes où la population dispose de l'essentiel et une France rurale qui se considère abandonnée. Ils ont mis en avant la profonde détresse de retraités, de familles monoparentales et de populations fragilisées. L'immigration est en revanche restée un sujet marginal et les quartiers défavorisés sont largement indifférents au débat.

- Quelle sortie ? -

Que faire de cette masse de propositions parfois contradictoires, avec une demande de plus de protection, de services publics, et de baisse des taxes ?

Le gouvernement a précisé mercredi les modalités de restitution des débats. Des conférences nationales sur chacun des quatre thèmes retenus - avec les organisations syndicales, patronales, des élus... - seront organisées dans la première quinzaine de mars.

Les réunions elles-mêmes se poursuivront jusqu'à mi-mars et 18 Conférences citoyennes régionales se tiendront ensuite en métropole et outremer avec la participation de citoyens tirés au sort.

Les données recueillies seront alors analysées jusqu'à mi-avril. "Certes il y a un défi, la masse de données est impressionnante, mais il y a un savoir-faire pour les traiter", estime Pascal Perrineau, membre du collège des "garants".

L'institut OpinionWay analysera les contributions en ligne et devra faire émerger les "15 ou 18 thèmes que les Français ont en tête" ainsi que les pistes qu'ils ont ébauchées, précise le politologue.

- Exposition médiatique -

Emmanuel Macron assure vouloir tirer "des conséquences profondes" du débat. L'idée d'un référendum organisé le même jour que les élections européennes, le 26 mai, a circulé, mais l'exécutif a renvoyé toute décision à l'issue de la consultation.

"Entendons bien les sujets qui sont sur la table. Je ne crois pas que ce soit la réforme constitutionnelle", prévient Thibaut Guignard, élu des Côtes-d'Amor, qui incite comme ses collègues le gouvernement à ne pas de tromper dans la réponse qu'il apportera aux Français.

Le chef de l'État enchaîne quant à lui les débats en province. Une exposition médiatique dénoncée par les oppositions qui y voient un président en campagne pour les européennes. Critique partagée par 66% des Français qui estiment qu'il profite du débat pour faire campagne, selon un sondage Odoxa diffusé jeudi.

Effet grand débat ? Après la dégringolade de décembre, la popularité d'Emmanuel Macron est repartie à la hausse, de 2 à 6 points, dans les dernières enquêtes.