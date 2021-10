Les frontières australiennes fermées aux touristes étrangers au moins jusqu'en 2022

(Belga) L'Australie n'ouvrira pas ses frontières aux touristes étrangers avant 2022. Depuis le mois de mars 2020, les étrangers ne peuvent pas se rendre en vacances dans le pays.

Nos compatriotes ont la priorité pour la reprise des voyages internationaux, a déclaré le Premier ministre australien Scott Morrison à la télévision. À partir du mois de novembre et pour la première fois depuis un an et demi, les Australiens et les personnes possédant un permis de séjour permanent seront autorisés à quitter le pays, pour des vacances par exemple. Quant aux retours de l'étranger, ils restent possibles à condition d'observer une quarantaine. Si ces procédures de quarantaine fonctionnent, les migrants "professionnels" et les étudiants pourront, à leur tour, voyager depuis et vers l'Australie. "Ils constituent une autre priorité importante et nous aurons également des visiteurs internationaux l'année prochaine, je pense", a ajouté Scott Morrison. (Belga)