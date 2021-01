Les frontières du Canada fermées un mois de plus, jusqu'au 21 février

(Belga) Le Canada a annoncé mercredi une nouvelle prolongation d'un mois, jusqu'au 21 février, de la fermeture de ses frontières aux étrangers dont la présence n'est pas jugée essentielle.

Depuis mars dernier, les voyageurs arrivant au Canada, qu'ils soient Canadiens ou non, sont soumis à une quarantaine obligatoire de 14 jours afin d'éviter la propagation du coronavirus. Depuis début janvier, ils doivent en plus présenter un test négatif au Covid-19 datant de moins de trois jours pour pouvoir s'envoler pour le Canada. "Avec certaines des restrictions de voyage les plus strictes au monde, nous avons pris des mesures énergiques à nos frontières pour lutter contre la Covid-19", a commenté le ministre de la Sécurité publique Bill Blair dans un tweet annonçant la prolongation. De son côté, la frontière du Canada avec les Etats-Unis reste fermée également jusqu'au 21 février, dans le cadre d'un accord bilatéral séparé avec Washington. Seuls sont autorisés le commerce des biens et marchandises et les voyages considérés comme essentiels. Cette fermeture de la plus longue frontière terrestre au monde a été décidée en mars, et elle est depuis renouvelée chaque mois. Depuis début juin, les ressortissants étrangers peuvent rejoindre leur famille vivant au Canada, s'ils sont des conjoints, des enfants, des parents ou des tuteurs légaux de citoyens canadiens. Sinon, seules les personnes dont la présence sur le sol canadien est jugée essentielle, comme certains salariés, sont admises. Mercredi, le Canada recensait plus de 720.000 cas de coronavirus et plus de 18.000 morts.