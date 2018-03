Les gagnants de l'Oscar du meilleur film ces 20 dernières années

Voici la liste des lauréats de l'Oscar du meilleur film ces 20 dernières années, avant la 90e cérémonie des prix de l'Académie des arts et sciences du cinéma dimanche.

2017 - "Moonlight"

2016 - "Spotlight"

2015 - "Birdman"

2014 - "12 Years A Slave"

2013 - "Argo"

2012 - "The Artist"

2011 - "Le discours d'un roi"

2010 - "Démineurs"

2009 - "Slumdog Millionaire"

2008 - "No Country for Old Men - Non ce pays n'est pas pour le vieil homme"

2007 - "Les infiltrés"

2006 - "Collision"

2005 - "Million Dollar Baby"

2004 - "Le seigneur des anneaux: le retour du roi"

2003 - "Chicago"

2002 - "Un homme d'exception"

2001 - "Gladiator"

2000 - "American Beauty"

1999 - "Shakespeare in Love"

1998 - "Titanic"