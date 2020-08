Les habitants de Bombay invités à rester chez eux à cause des inondations

(Belga) Les bureaux ont été fermés et les services ferroviaires locaux suspendus mardi à Bombay (Mumbai), le centre financier de l'Inde, en raison des inondations causées par les fortes précipitations de la mousson.

Les autorités de la ville recommandent aux habitants de rester à l'intérieur et ont mis en garde contre de nouvelles inondations. "Tous les bureaux et établissements resteront fermés à Bombay, à l'exception des services d'urgences", a tweeté la Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC). La municipalité a également rapporté un glissement de terrain bloquant la principale autoroute de la ville. Le bureau météorologique a lancé une alerte rouge pour Bombay et ses environs, prévoyant de fortes précipitations ces 24 prochaines heures. "Restez à la maison! Nous évaluons la situation et le BMC travaille 24 heures sur 24. S'il vous plaît, coopérez et restez à la maison", a tweeté Aaaditya Thackeray, ministre du Tourisme et de l'Environnement de l'État du Maharashtra, dont Bombay est la capitale. La ville abrite plusieurs entreprises majeures d'Inde ainsi que la Reserve Bank of India et l'industrie cinématographique Bollywood. Elle est aussi un épicentre de la pandémie de Covid-19 en Inde. La saison de la mousson met régulièrement Bombay, située le long de la mer d'Arabie, à l'arrêt à cause d'énormes inondations provoquées par les précipitations intenses. Les effondrements de maisons, les électrocutions et les noyades sont également à l'origine de nombreux décès. (Belga)