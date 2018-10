Les habitants de Naron ont entamé un régime collectif, leur objectif est de perdre 100.000 kg!

Les habitants de Naron, une petite ville de Galice en Espagne, ont entamé un régime collectif au début de l'année. Ils visent la perte de 100.000 kilos au total, en 2 ans. Reportage de Benjamin Samyn.

Ils sont ultra motivé et prêt à en découdre avec les kilos. 4000 habitants sur les 40 000 que compte la municipalité de Naron sont désormais au régime. Et ils se sont remis au sport. Le projet de la ville de perdre 100 000 kilos s’accompagne d’un suivi médical. Alexandra par exemple en a perdu 13 en 8 mois.

L’aspect collectif de ce régime a des avantages. "Voir mon cousin ou une personne que je connais faire la même chose que moi, c’est un motif supplémentaire pour continuer", confie la jeune femme.



Renommée pour sa gastronomie, la Galice est la région d'Espagne qui a le plus fort taux de personnes en surpoids.





Entre 1,8 et 2,4 millions d’euros économisés par an



Carlos est l’un des initiateurs du projet. Son objectif est de faire baisser le nombre de maladie chronique liée à ce phénomène et donc également les frais d’hospitalisation.



"Nous avons calculé que chaque année, si cela continue comme nous le prévoyons avec une participation de 6.000 personnes par année, nous allons économiser entre 1,8 millions d’euros et 2,4 millions d’euros par an", indique-t-il.





Sport et nourriture saine pour tous



Et les restaurateurs jouent le jeu. Les algues et les fruits de mer remplacent désormais le sel dans les préparations.

"On démultiplie les saveurs. Avec une simple moule déshydratée, on fait un lit de sel. Mais ce n’est pas le sel iodé, ce n’est que la mer", explique l’un d’eux.



À l’école, c’est 60 min d’activité physique par jour et pour tous, professeur compris.



Le régime collectif de 100 000 kilos de la ville de Naron se veut d’utilité publique avec une véritable notion d’entraide et de collectivité.