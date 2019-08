Les îles du sud du Japon frappées par un puissant typhon

(Belga) Le typhon Lekima a frappé les îles du sud du Japon, vendredi, entraînant des perturbations sur le réseau de transport dans la région. Il s'agit du 9e typhon de l'année.

Quelque 68 vols et 155 ferry ont dû être annulés. Quatre personne sont été blessées dans la préfecture d'Okinawa, selon la presse locale. Les services météo prévoient des hautes vagues, des pluies torrentielles et des vents puissants, même si la tempête se dirige vers le continent, la Chine plus précisément. Vers 9h du matin, (00h00 GMT), l'oeil de la tempête se trouvait au dessus de la mer de Chine orientale et se dirigeait vers le nord-ouest à une vitesse de 25 km/h. Les vents maximum soutenus atteignent 162 km/h - avec des rafales à 234 km/h, selon l'agence météorologique japonaise. (Belga)