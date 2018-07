Les incendies continuent de ravager la Californie: plus de 10.000 pompiers sur place, des milliers d'hectares ravagés

Quelque 12.000 pompiers poursuivent lundi en Californie la lutte contre des incendies qui ont fait au moins sept morts mais la sécheresse alimente des brasiers parfois encore incontrôlables qui ont déjà dévoré des milliers d'hectares.

"J'ai habité ici toute ma vie et je n'y ai jamais vu un feu qui sème une telle destruction", a déclaré Leonard Moty, superviseur du comté de Shasta où sévit depuis le 23 juillet le principal de ces incendies, dénommé "Carr". Le service des urgences du gouverneur de Californie (Cal OES) comptabilisait 17 feux de grande envergure à travers la Californie.

Des renforts envoyés par treize Etats sont arrivés sur place ou étaient en chemin, d'aussi loin que le New Jersey, la Floride et le Maryland sur la côte est. Depuis jeudi, deux pompiers ont été tués dans le comté de Shasta et trois personnes --une femme de 70 ans et ses deux arrière-petits-enfants âgés de 4 et 5 ans-- ont péri lorsque leur mobile-home a été pris par le feu.





Un incendie étendu à 38.600 hectares



Dimanche, les restes d'une personne qui avait ignoré les ordres d'évacuation ont été retrouvés dans une résidence incendiée, selon les autorités. Par ailleurs, un pompier est mort dimanche en combattant un autre feu, l'incendie Ferguson, près du parc national de Yosemite. Sept personnes ont été blessées. Dimanche soir, l'incendie "Carr" n'était circonscrit qu'à 17% et s'étendait sur plus de 38.600 hectares, selon des données officielles.

Ailleurs en Californie, un incendie baptisé "Mendocino Complex" car il est constitué de plusieurs foyers proches, a ravagé plus de 9.800 hectares depuis vendredi. Sa superficie a rapidement augmenté et il n'était circonscrit qu'10% dimanche matin. En revanche, les pompiers ont fait état de relatives bonnes nouvelles sur l'incendie "Ferguson", près du parc national de Yosemite, qui n'a grossi que de 800 hectares dans la nuit de samedi à dimanche, à 21.700 hectares depuis le 13 juillet.

Dans l'ensemble du pays, d'après le centre national de coordination des incendies (NIFC), 39 incendies d'envergure sévissaient dimanche avec plus de 97.000 hectares partis en fumée.