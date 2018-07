Les incendies s'étendent en Californie, des milliers d'évacués

Les incendies gagnent rapidement du terrain en Californie, où un état d'urgence partiel a été déclaré et où des milliers de personnes ont dû être évacuées, tandis qu'un pyromane présumé a été arrêté.

Selon le service des urgences du gouverneur de Californie (Cal OES), quelque 63.000 hectares ont brûlé dans les 14 incendies en cours dans l'ensemble de la Californie, et 10.000 pompiers sont mobilisés pour les combattre.

L'incendie baptisé "Carr" au nord de la ville de Redding (nord de la Californie), qui a causé la mort de deux pompiers jeudi dans des incidents distincts, a consumé 32.700 hectares depuis lundi, a détruit 500 bâtiments et en a endommagé 75 autres, a indiqué samedi le service des pompiers Calfire. Vendredi soir, la superficie brûlée était de 20.000 hectares.

Il n'est circonscrit qu'à 5% et, dans la nuit, "a progressé dans toutes les directions avec des avancées importantes", selon les pompiers.

Au total, 38.000 personnes ont été évacuées dans le comté de Shasta du fait de ce qui a été qualifié par le gouverneur de Californie Jerry Brown de foyer "incontrôlable".

Le président Donald Trump a signé samedi un décret ordonnant à l'Agence de gestion des situations d'urgence (Fema) d'apporter son soutien aux autorités du comté.

Dans le sud de la Californie, "plus de 1.300 pompiers se battent contre le feu +Cranston+, qui a détruit cinq maisons et a entraîné la fermeture de routes et l'évacuation d'environ 7.000 personnes", a indiqué le service national des forêts.

Le brasier qui sévit depuis mercredi dans la forêt nationale de San Bernardino, à près de 150 kilomètres au sud-est de Los Angeles, a réduit en cendres près de 5.300 hectares et n'était circonscrit qu'à 17%, selon un bilan à 17H00 GMT samedi. Il menace environ 4.900 bâtiments et trois pompiers ont été blessés.

Un homme de 32 ans, Brandon McGlover, a été arrêté peu après le départ de ce feu. Il est soupçonné d'être à l'origine de neuf incendies dans le sud-ouest du comté de Riverside et a été inculpé vendredi matin de quinze chefs d'accusation d'incendie criminel pour lesquels il a plaidé non coupable.

Le gouverneur Brown a décrété l'état d'urgence dans ce comté --ce qui permet de débloquer des moyens supplémentaires--, affecté par des coupures d'électricité à cause de dégâts causés par les flammes sur plusieurs kilomètres du réseau de distribution.

Plus au nord, le feu "Ferguson" continuait sa progression près du parc national de Yosemite qui a dû fermer en partie, notamment la Yosemite Valley qui ne devrait rouvrir au public que le 3 août en fin de journée.

Selon un point sur la situation diffusé samedi matin, le service d'informations Inciweb a indiqué que cet incendie qui a démarré le 13 juillet avait détruit 20.000 hectares et restait circonscrit à 29%, comme vendredi. Un pompier a été tué et sept personnes blessées.

Le service des urgences de l'Etat a prévenu que "le risque d'incendie continue d'augmenter à travers la Californie". "Assurez-vous que votre famille et vos amis sont prêts à évacuer. Soyez sur vos gardes", a-t-il tweeté.

D'après le centre national de coordination des incendies (NIFC), 36 incendies majeurs sévissaient samedi matin à travers les Etats-Unis et avaient déjà détruit plus de 93.000 hectares sur le territoire géré par le service national des forêts.