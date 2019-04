Les influenceurs chinois quittent la Belgique avec 21 millions de vues sur internet

(Belga) Après une semaine intense de promotion de la Belgique et du Grand-Duché du Luxembourg, la première édition du projet "Treasure Hunters - Europa" s'est clôturée lundi soir par une cérémonie organisée à l'hôtel Tangla, situé avenue Mounier à Woluwe-Saint-Lambert. Au total, les 12 influenceurs chinois ont déjà cumulé 21 millions de vues et ont créé 99.000 interactions avec des followers chinois.

Arlin Bagdat, directrice générale de la communication externe pour la Chancellerie du Premier ministre, a nommé Weiwei MA, présentatrice de la télévision chinoise, et Ruoxuan CHEN, acteur de séries télévisées, ambassadeurs de la "Belgique. Autrement Phénoménale", la campagne de promotion de la Belgique des autorités fédérales. En seulement quatre posts, ils ont généré à eux seuls quelque 4 millions de vues. La publication des influenceurs la plus populaire sur Weibo, un site chinois de microblogging, a été jusqu'à attirer l'attention de plus de 5 millions d'internautes chinois, récolter plus de 81.000 "likes" et susciter plus de 15.000 partages. Sur Yizhibo, une plateforme de live-streaming chinoise, un influenceur a obtenu plus de 6 millions de vues et 110.000 partages. La délégation chinoise a notamment visité le circuit de Spa Francorchamps, Durbuy, Namur, un atelier sur le chocolat, l'Atomium, le musée la bande dessinée et s'est immiscé dans le milieu de la mode et des diamantaires à Anvers. L'influenceuse Asacobaby a confié que ce sont les diamants qui ont eu le plus de succès parmi ses publications. Elle a pour sa part particulièrement apprécié son expérience au circuit de Spa Francorchamps, mais aussi celle de l'atelier de chocolat où elle a mis la main à la pâte. Sa vision du pays a cependant évolué à travers cette visite. "Le chocolat belge c'est vraiment ce qui est le plus connu en Chine, mais il y a beaucoup d'autres choses qui sont intéressantes en Belgique et que les gens en Chine ne connaissent pas", a expliqué Asacobaby. Elle aimerait présenter plus largement l'Atomium à ses followers, car elle estime que ce monument est particulièrement représentatif de la Belgique. Les organisateurs chinois ont également réalisé des petites vidéos pour des plateformes comme Tik Tok mais aussi des courts-métrages. La Belgique et le Grand-Duché du Luxembourg seront encore mis en lumière pendant les prochains mois par les influenceurs chinois. Le projet "Treasure Hunters - Europa" prend la forme d'une production de divertissement. Il se sert de l'influence de 'hunters' bien connus des réseaux sociaux pour diffuser un contenu promotionnel au sujet de trésors locaux encore trop peu connus du grand public.