Les inondations en Chine ont déjà fait 88 morts

(Belga) Ces dernières semaines, les pluies diluviennes et les inondations qui frappent la Chine ont fait 88 morts. On dénombre aussi 17 disparus, indique lundi l'agence de presse officielle Xinhua.

Plus de six millions de personnes dans une cinquantaine de villes ont été touchées directement ou indirectement par ces intempéries. Des maisons ont été détruites, des voitures endommagées et des arbres déracinés. De nombreuses routes sont impraticables. C'est essentiellement le sud du pays qui a été touché par les inondations. Les glissements de terrain ont fait de nombreuses victimes. (Belga)