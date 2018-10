Les Israéliens élisent leurs maires, vote controversé au Golan

(Belga) Les Israéliens élisent mardi leurs maires, un scrutin lors duquel un proche du Premier ministre Benjamin Netanyahu tente de ravir la mairie de Jérusalem, tandis que les habitants du plateau syrien du Golan occupé sont appelés à voter, une première controversée.

Les bureaux de vote ont ouvert à 05H00 GMT et doivent fermer à 20H00 GMT. Le jour du scrutin est férié. "Ces élections ont commencé dans tout le pays et j'appelle tous les habitants à voter", a affirmé à la radio publique le ministre de l'Intérieur Arieh Deri. Même si certains scrutins locaux ont constitué des tremplins pour des politiciens aux ambitions nationales, l'élection des maires et conseils municipaux, qui a lieu tous les cinq ans, est largement considérée comme une affaire locale. Le scrutin de 2018 a pour particularité d'appeler pour la première fois aux urnes la minorité druze dans quatre villages du plateau du Golan, en partie pris aux Syriens en 1967 et annexé en 1981. Cette annexion n'a jamais été reconnue par la communauté internationale. Le vote a été organisé à Majdal Shams et Ein Qiniya tandis que dans les deux autres villages (Buq'ata et Massaadeh), il a été annulé, les candidats s'étant rétractés face à l'opposition des dirigeants religieux druzes -le ministère de l'Intérieur israélien y désignera les maires, comme auparavant. La tenue de ces élections dans les villages druzes a en effet suscité la controverse: de nombreux habitants, ressentant un lien fort avec la Syrie, ont exprimé la crainte que ce vote aide Israël à légitimer sa présence. Mardi, des centaines de personnes ont ainsi protesté, tentant de bloquer l'entrée du bureau de vote et appelant au boycott à Majdal Shams, selon un journaliste de l'AFP. Certains d'entre eux ont brandi des drapeaux syriens. Hors du Golan, des incidents ont par ailleurs été signalés par la police dans deux localités du nord d'Israël, notamment dans le village druze de Yarka, où 10 personnes ont été légèrement blessées et deux bureaux de vote fermés après le jet d'une grenade assourdissante. Le scrutin est également controversé à Jérusalem-Est, la partie palestinienne de la ville sainte qu'Israël occupe depuis 1967 et qu'elle a annexée. La communauté internationale n'a pas reconnu cette annexion de Jérusalem-Est, où vivent 300.000 Palestiniens. S'ils ne peuvent pas voter aux élections nationales en Israël, les Palestiniens de Jérusalem-Est qui n'ont pas la nationalité israélienne peuvent participer aux municipales, sans toutefois pouvoir devenir maire. Mais la plupart d'entre eux boycottent le scrutin, refusant de reconnaître le contrôle d'Israël sur cette partie de la ville dont ils veulent faire la capitale de l'Etat auquel ils aspirent. Au total, quelque 6,6 millions d'Israéliens sont appelés à voter alors que 16.000 policiers et bénévoles sont mobilisés, selon un porte-parole de la police. (Belga)