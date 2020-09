Les JO de Tokyo vont se tenir "avec ou sans" le Covid-19, selon John Coates du CIO

Les Jeux olympiques de Tokyo, reportés à 2021, se dérouleront l'an prochain et seront ceux qui "ont vaincu le Covid", a annoncé lundi John Coates, le vice-président du Comité international olympique (CIO).

Lors d'un entretien téléphonique lundi avec l'AFP, le président du comité de coordination du CIO pour les JO-2020, a affirmé que les Jeux de Tokyo auront lieu "avec ou sans" coronavirus et "débuteront le 23 juillet de l'année prochaine".

"Ce seront les Jeux qui auront vaincu le Covid, la lumière au bout du tunnel", a-t-il affirmé.

Le thème de ces JO sera celui "de la reconstruction après les ravages causés par le tsunami", a déclaré M. Coates, faisant référence au tremblement de terre et au tsunami qui avaient dévasté le nord-est du Japon en 2011.

Les Jeux n'ont été jusqu'ici annulés qu'en période de guerre.

Ils devaient initialement être inaugurés le 24 juillet, mais les organisateurs ont pris en mars la décision historique de les reporter à l'été 2021, alors que la pandémie liée au Covid-19 progressait dans le monde entier.

Les autorités japonaises, tout comme le CIO, ont clairement indiqué qu'elles ne souhaitaient pas qu'ils soient reportés une seconde fois.

Les frontières du Japon demeurent actuellement largement fermées aux visiteurs, et beaucoup d'experts doutent que la pandémie soit sous contrôle d'ici l'été prochain.

Selon plusieurs sondages récents, une nette majorité de Japonais souhaitent un nouveau report des JO, ou leur annulation, en raison du coronavirus.

M. Coates a assuré que le gouvernement japonais "n'a pas du tout renoncé", à la suite de ce report, en dépit de l'"immense tâche" que cela représente.

- "Tâche gigantesque" -

"Avant le Covid, (le président du CIO) Thomas Bach avait déclaré que c'était les Jeux les mieux préparés que nous ayons jamais vus, les sites étaient presque tous terminés, ils sont maintenant terminés, le village est incroyable, (...) tout va bien", a-t-il souligné.

"Ils ont été reporté d'un an, ce qui représente une tâche gigantesque en termes de sécurisation de tous les sites", a affirmé le président du comité de coordination du CIO pour ces JO.

Il a notamment expliqué qu'il a fallu renégocier les contrats passés avec les partenaires et les hôtels alors que les engagements des sponsors ont dû être prolongés d'un an tout comme les droits de retransmission.

"Une grande partie de ces tâches étant en cours, ou déjà accomplie, un groupe de travail a été mis en place pour examiner les différents scénarios possibles pour 2021", a déclaré M. Coates.

Il devra notamment se pencher sur la manière dont les contrôles aux frontières affecteront les déplacements des athlètes et des officiels.

"Dans certains pays, la situation (liée au coronavirus) sera sous contrôle, dans d'autres non. Nous aurons donc des athlètes venant d'endroits où elle est sous contrôle et d'autres où elle ne l'est pas", selon lui.

La question du nombre de spectateurs autorisés à assister aux épreuves olympiques comme aux cérémonies d'ouverture et de clôture est également à l'étude.

Ce groupe, composé de responsables japonais et de membres du CIO, s'est réuni pour la première fois la semaine dernière.

"Leur tâche consiste maintenant à examiner toutes les contre-mesures qui seront nécessaires pour que les Jeux aient lieu", a affirmé M. Coates, président de longue date du Comité olympique australien.

Il a rappelé que 206 équipes sont engagées: "il y a donc une immense tâche qui est réalisée côté japonais."