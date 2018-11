Les joueurs de Leicester sont arrivés à Bangkok pour les funérailles de leur président

(Belga) Les joueurs et le personnel de Leicester sont arrivés à Bangkok dimanche pour assister aux funérailles de leur président, Vichai Srivaddhanaprabha, décédé la semaine dernière dans un accident d'hélicoptère qui a assommé le club de Premier League.

Ces funérailles bouddhistes ont débuté samedi et doivent encore se poursuivre toute la semaine, à Wat Thepsirin, l'un des temples les plus célèbres de Bangkok, qui sert généralement de site pour les funérailles de notables thaïlandais. L'entraineur de Leicester, Claude Puel, et son directeur, Jon Rudkin sont arrivés au temple vers 18h00 locales (12h00 HB), le regard fixe sous les flash des photographes. Ils étaient suivis de près par le capitaine de l'équipe, Wes Morgan, et le gardien de but, Kasper Schmeichel, considéré comme le joueur le plus proche de Vichai Srivaddhanaprabha. Étaient également présents Vardy et Okazaki, les défenseurs Harry Maguire, Christian Fuchs et Ben Chiwell, les milieux Wilfred Ndidi, James Maddison, Marc Albrighton et Andy King, tous vêtus de costumes et de cravates noirs, la mine sombre et visiblement émus. Plusieurs personnalités politiques et hommes d'affaires thaïlandais sont attendus dans les prochains jours pour rendre un dernier hommage à Vichai Srivaddhanaprabha. Samedi, alors que Leicester affrontait Cardiff dans le cadre de la 11e journée du championnat anglais, joueurs et supporters anglais avaient fait part de leur émotion. Une minute de silence avait été observée avant le début de la rencontre, remportée 1-0 par Leicester, alors que les joueurs arboraient un t-shirt floqué du visage de leur président, souligné de l'inscription "tu seras toujours dans nos coeurs". Les supporters, eux, étaient venus en masse au pays de Galles et avaient déployé une bannière sur laquelle était inscrit "RIP Vichai", suivi du logo du club que le milliardaire thaïlandais avait guidé vers un inattendu titre de champion d'Angleterre en 2016. Vichai Srivaddhanaprabha est décédé le 27 octobre, ainsi que quatre autres personnes, dans un accident d'hélicoptère qui s'est produit aux abords du King Power Stadium, après la rencontre contre West Ham en championnat.