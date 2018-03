Les Kurdes sont le "vrai allié dans la lutte antiterroriste", selon BHL

Le philosophe Bernard Henri-Lévy a estimé vendredi que les forces kurdes, dont des représentants ont été reçus jeudi soir par Emmanuel Macron, sont le "vrai allié dans la lutte antiterroriste", doutant toutefois d'une rapide intervention française à leur côté en Syrie.

"Le vrai allié dans la lutte antiterroriste, c'est les Kurdes. La Turquie fait partie de l'internationale islamiste, dont les éléments les plus extrêmes tuent en Europe et en France", a déclaré Bernard Henri-Lévy sur Europe 1. "Au moment où les Kurdes défendaient Kobané, la Turquie laissait passer des armes pour Daech", a-t-il lancé.

Le philosophe doute cependant d'une rapide intervention française en Syrie aux côtés des Kurdes: "Je ne crois pas que ça va arriver. Pas là, pas maintenant. Nous prenons nos désirs pour des réalités", a indiqué l'intellectuel, qui a réalisé ces dernières années deux films-plaidoyers pour les combattants kurdes.

Emmanuel Macron a reçu jeudi une délégation des Forces Démocratiques Syriennes (FDS), composées de combattants arabes et kurdes syriens, et les a assurées du "soutien de la France". "Le fait que le président Macron reçoive les représentants du Rojava (Kurdistan irakien, ndlr) est important. Mais on est dans la situation où était (François) Hollande au moment de la ligne rouge d'Obama: une France en pointe, qui défend l'honneur, qui défend ses valeurs, mais qui est seule face à une Amérique en retrait".

"L'Amérique est en train de se retirer, l'Occident est en train de s'affaisser, et il y a cinq puissances illibérales, autoritaires, totalitaires, qui s'engouffrent dans la brèche", a souligné le philosophe qui publie un nouvel ouvrage sur le sujet, "L'empire et les cinq rois".