Les manifestations conduisent la ville de New York à réformer le travail de la police

(Belga) Le bourgmestre de la ville de New York Bill de Blasio a annoncé jeudi une réforme du travail de la police dans la métropole nord-américaine. Cette déclaration intervient après plusieurs jours de protestations contre la violence policière et le racisme à la suite du décès de George Floyd, asphyxié lors de son interpellation par la police de Minneapolis le 25 mai.

"Nous continuerons à réformer et à bâtir des ponts entre la police et la communauté afin de développer une ville sûre et juste", a déclaré jeudi M. de Blasio dans un communiqué. Des milliers de personnes ont continué à protester pacifiquement ces dernières 24 heures contre le racisme et pour la justice en faveur de George Floyd, décédé des suites de violences policières le 25 mai. Il n'y a eu pratiquement aucun signalement de violence entre les manifestants et les forces de l'ordre pendant les protestations. La police a cependant dû procéder à plusieurs arrestations puisque de nombreux manifestants n'ont pas respecté le couvre-feu. Ce dernier, en vigueur depuis lundi afin de parer les pillages et la violence, prendra fin dimanche. (Belga)