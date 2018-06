Les mesures de rétorsion européennes contre Washington d'application dès vendredi

(Belga) Les mesures de rétorsion de l'UE contre certains produits américains, comme les jeans, le bourbon ou les motos, en réponse aux taxes de Washington sur son acier et son aluminium, entreront en application le vendredi 22 juin, a annoncé la Commission européenne.

Les 28 Etats membres de l'Union européenne avaient validé la semaine dernière "à l'unanimité" ces contre-mesures. La liste européenne comporte des dizaines de produits américains dont certains sont très emblématiques comme le bourbon, les motos de la marque Harley-Davidson et les jeans. Ces mesures visent à compenser dans un premier temps à hauteur de 2,8 milliards d'euros les dommages causés à son industrie par les taxes américaines sur son acier (25%) et son aluminium (10%). Ce chiffre est jugé "mesuré" par la Commission, qui tient à ce que la procédure respecte pleinement les règles de l'Organisation mondiale du Commerce (OMC). "Nous ne voulions pas nous retrouver dans cette position. Cependant, la décision unilatérale et injustifiée des Etats-Unis ne nous laisse pas le choix", a déclaré la commissaire européenne en charge du Commerce, Cecilia Malmström. (Belga)