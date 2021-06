Les militaires belges déployés en Jordanie vaccinés contre le Covid-19

(Belga) Les militaires belges déployés en Jordanie pour participer à l'opération Desert Falcon (ODF), la lutte contre le groupe djihadiste Etat islamique (EI) en Irak et en Syrie, ont été vaccinés contre le Covid à l'occasion d'une relève du personnel, a annoncé mardi le ministère de la Défense.

Le nouveau détachement - soit une centaine de personnes - est arrivé lundi en Jordanie pour relever celui qui se trouve sur place depuis plusieurs semaines et qui devrait rentrer en Belgique dans la semaine, a précisé la Défense sur son site internet. Mais l'avion qui assurait le transport des militaires - un des nouveaux Airbus A400M Atlas utilisés par le 15e wing de transport aérien - avait également à son bord des doses de vaccins anti-covid du groupe suédo-britannique AstraZeneca. "A peine deux heures après être arrivé, le (nouveau) commandant du détachement 'Cloety' (son vrai nom est tu pour des raisons de sécurité a reçu le premier vaccin du médecin néerlandais Evelien (prénom uniquement) qui appuie le détachement belge en Jordanie", a précisé la Défense. Le ministère a entamé en mars la vaccination contre le SARS-CoV-2 de son personnel appelé à partir en opération, ce qui représente environ 1.800 militaires. En date du 16 avril, 1.508 militaires avaient été vaccinés, a précisé la ministre de la Défense, Ludivine Dedonder (PS) à la Chambre. La Belgique a déployé depuis octobre dernier un détachement de quatre chasseurs-bombardiers F-16 mis en oeuvre par une centaine de personnes sur la base aérienne d'Azarq (centre-est de la Jordanie) pour une durée d'un an. Ces avions sont engagés dans l'opération "Inherent Resolve" (OIR) de la coalition internationale dirigée par les Etats-Unis contre le groupe djihadiste Etat islamique (EI). Ils opèrent au-dessus de l'Irak et du nord-est de la Syrie, où s'affrontent différents acteurs, comme le régime de Damas, son allié russe, la Turquie, les Etats-Unis et des milices en tous genres. (Belga)