Les ministres de l'ASEAN se rassemble à Singapour pour aborder les défis régionaux

Les ministres des Affaires étrangères de 10 membres de l'Association des nations d'Asie du Sud-Est (ASEAN) se rencontrent à Singapour trois jours durant dès dimanche.

Assurant la présidence de l'ASEAN en 2018, Singapour accueille le sommet alors que l'association entre dans sa 50e année. Parmi les éléments à l'agenda figurent les défis sécuritaires, l'intégration économique, la connectivité, selon le Premier ministre de Singapour Lee Hsien Loong dans un discours lors de la clôture du 31e sommet de l'ASEAN en novembre. Les autres priorités soulignées sont l'établissement des relations avec les partenaires extérieurs de l'ASEAN, le libre-échange et l'ouverture des marchés pour garder la région compétitive et prospère. "Cela signifie pour Singapour un monde plus stable où vivre, une Asie du Sud plus sure qui peut opérer dans une région plus prospère au sein de laquelle nous pouvons faire croître notre économie, élargir nos marchés et saisir les opportunités qui seront là", a ajouté M. Lee. Singapour a repris la relève des Philippines pour assurer la présidence tournante de l'association formée en 1967 et composée de 10 membres.