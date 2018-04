Les missiles US doivent viser "les terroristes" et non "le gouvernement légitime"

(Belga) Les missiles américains que Donald Trump dit vouloir envoyer sur la Syrie doivent viser "les terroristes" et non le "gouvernement légitime" de Damas, a estimé mercredi la diplomatie russe.

"Les missiles intelligents doivent voler en direction des terroristes et non pas en direction du gouvernement légitime, qui lutte depuis plusieurs années contre le terrorisme international sur son territoire", a déclaré sur Facebook la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova. La Russie a par ailleurs insinué que les frappes américaines contre le régime de Damas promises par Donald Trump pourraient servir à "effacer les traces des provocations" que les Occidentaux dénoncent comme une attaque à l'arme chimique dans l'enclave rebelle de Douma. "L'idée serait-elle d'effacer rapidement les traces de provocations par des frappes de missiles intelligents, et les inspecteurs n'auront plus rien à trouver en termes de preuves", s'est interrogée Maria Zakharova après un tweet de Donald Trump avertissant de frappes prochaines contre la Syrie. (Belga)