Les Mondiaux-2023 de ski alpin auront lieu en France à Courchevel-Méribel

L'union a fait la force des stations savoyardes de Courchevel et Méribel qui ont été préférées à l'autrichienne Saalbach pour organiser l'édition 2023 des Championnats du monde de ski alpin, à l'issue du vote jeudi du conseil de la Fédération internationale de ski (FIS).

La candidature commune des deux stations chic du domaine des Trois Vallées, distantes de 17 km par la route dans le parc de la Vanoise, a recueilli neuf voix contre six à Saalbach, hôte des Mondiaux en 1991.

C'est la 4e fois seulement que la France organisera l'évènement, après les éditions 1937 et 1962 à Chamonix, et plus récemment en 2009 à Val d'Isère. Lors des Jeux d'hiver de Grenoble en 1968, les compétitions étaient également valables comme Mondiaux.

"Accueillir les Championnats du Monde est l'opportunité de rassembler toute une nation autour du ski, de proposer au public un événement unique susceptible de générer un engouement pour le ski en particulier au bénéfice des jeunes générations, et de contribuer à la promotion de la montagne et des stations françaises", s'est réjoui la Fédération française de ski (FFS) dans un communiqué.

L'occasion, aussi, espère la FFS, pour la télévision du service public de s'intéresser durablement à la Coupe du monde de ski alpin.

Méribel hébergera les compétitions féminines, sur la piste du Roc de Fer, comme lors des Jeux d'hiver de 1992 à Albertville.

A Courchevel, les compétitions masculines donc. La station devra pour cela construire une piste de vitesse, baptisée Les Jockeys, et qu'on annonce complète et technique.

Sur un budget prévisionnel de 42 millions d'euros, une trentaine seront issus des droits TV et du marketing, alors que l'Etat s'est engagé à hauteur de sept millions.

- Une motivation -

Cette victoire a ravi Alexis Pinturault, chef de file du ski alpin tricolore et enfant de Courchevel. Son père y est notamment propriétaire d'un hôtel de luxe.

"C'est une belle source de motivation", a remarqué le triple médaillé olympique, qui aura 32 ans en 2023.

Les derniers Mondiaux d'alpin avaient eu lieu en 2017 à St Moritz, en Suisse. Les prochains sont programmés en février 2019 à Are (Suède), et ceux de 2021 en Italie, dans la station dolomitique de Cortina d'Ampezzo.

Dans le cadre de son 51e congrès, à Costa Navarino, dans le Péloponnèse, le conseil de la FIS a procédé à d'autres désignations jeudi.

Uniques candidates dans leurs catégories, les stations géorgienne de Bakuriani et norvégienne de Vikersund organiseront respectivement les Mondiaux 2023 de snowboard et freestyle et ceux de vol à ski en 2022.

Pour les Mondiaux de nordique 2023, Planica, haut-lieu du saut à skis, a emporté la décision face à Trondheim (Norvège), également par neuf voix à six.