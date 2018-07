Les opérations de lundi seraient terminées en Thaïlande, 4 garçons supplémentaires sortis de la grotte

(Belga) Selon un témoin impliqué dans les opérations de secours visant à extraire d'une grotte du nord de la Thaïlande un groupe d'enfants et son jeune entraineur de football, le deuxième jour d'évacuation s'est clôturé lundi après l'extraction de quatre enfants. Si cette information, relayée par CNN, est confirmée de source officielle, cela signifierait que huit enfants en tout ont été secourus depuis le début des opérations dimanche, et qu'il en reste quatre, ainsi que le coach, à l'intérieur du réseau de grottes et de tunnels partiellement inondé dans lequel le groupe s'est retrouvé coincé le 23 juin dernier.

Les extractions ont débuté dimanche, après plus de deux semaines d'angoisse et alors que l'équipe internationale de secouristes était pressée par la perspective de nouvelles pluies de mousson. Les garçons sortis de la grotte sont emmenés en ambulance et en hélicoptère vers un hôpital de Chiang Rai. (Belga)