Les organisations internationales se mobilisent contre l'Ebola en RDC

(Belga) L'épidémie d'Ebola apparue en début de mois en République démocratique du Congo, dans une zone rurale du nord-ouest du pays, totalise déjà 45 cas, un phénomène qui inquiète et face auquel plusieurs organisations ont annoncé vendredi déployer des moyens considérables. L'Unicef, le Fonds des Nations unies pour l'enfance, a ainsi indiqué mobiliser "des centaines de travailleurs" humanitaires pour sensibiliser les familles, dont les enfants, aux moyens d'éviter la propagation du virus.

Une campagne de vaccination doit débuter la semaine prochaine, une information qui est aussi communiquée à la population locale via les agents de l'Unicef. 4.300 doses d'un vaccin expérimental sont déjà arrivées à Kinshasa. Les travailleurs ont été déployés dans les régions de Bikoro, où les premiers cas de l'épidémie actuelle ont été recensés, et de Mbandaka. A Mbandaka justement, ville d'environ un million et demi d'habitants, un premier cas confirmé d'Ebola en zone urbaine a été enregistré jeudi. Cette donnée augmente les risques de propagation problématique d'Ebola, Mbandaka étant une capitale provinciale reliée notamment à Kinshasa par de nombreuses liaisons fluviales. Un responsable provincial de la société de transport fluvial public a indiqué à l'AFP qu'"au port fluvial de Mbandaka, nous avons reçu instruction des autorités pour fermer toutes les issues sauf une seule". Et ce "afin de contraindre tout le monde à passer au contrôle". Ces postes de contrôle dans les ports comprennent des thermomètres laser, des bassines d'eau et du savon liquide. Selon l'Unicef, une information correcte de la population est la clé du succès dans la lutte contre l'épidémie. "L'expérience, lors de précédentes épidémies, a montré que quand nous impliquons les communautés dans les efforts de prévention, nous avons les meilleures chances de contenir la maladie", précise le docteur Gianfranco Rotigliano, représentant Unicef en RDC. Quelques stations de désinfection ont été fournies par l'organisation, et des tablettes pour la purification de l'eau distribuées. L'Unicef met spécifiquement l'accent, dans son action, sur les écoles: de l'équipement pour laver les mains, ainsi que des thermomètres pour prendre la température des écoliers, sont donnés. "Nous ferons tout pour garder les écoles en sécurité, que l'éducation des enfants ne soit pas perturbée", indique Gianfranco Rotigliano. Parallèlement, Oxfam-Solidarité indique être également sur le terrain "avec un focus sur la prévention". L'organisation y a, depuis plusieurs années, un bureau à Mbandaka, où elle mène un projet axé sur l'hygiène dans les écoles. La branche belge Oxfam-Solidarité a lancé un appel aux dons pour la RDC et "a déjà récolté plus de 53.000 euros auprès du public belge", "mais les besoins restent énormes", prévient-elle: rien que pour répondre à l'épidémie d'Ebola, 1,3 million d'euros sont nécessaires, estime-t-elle. De son côté, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM) a annoncé vendredi le déploiement d'épidémiologistes et de personnel médical à Kinshasa et sur seize points d'entrée aux frontières de la RDC pour tenter d'empêcher la propagation d'Ebola. (Belga)