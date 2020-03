Les organisatrice de la marche des femmes d'Islamabad dénoncent des "attaques coordonnées"

(Belga) Les organisatrices de la journée internationale des femmes d'Islamabad ont dénoncé mardi des "attaques coordonnées" d'islamistes contre la manifestation dimanche dans la capitale pakistanaise, qui avait été visée par des pierres, briques et autres bâtons.

"C'était une attaque coordonnée des forces patriarcales et de la droite (religieuse) contre le mouvement des femmes", a lancé Ismat Shahjahan, l'une des organisatrices de l'événement, lors d'une conférence de presse. "Nous demandons une enquête judiciaire indépendante", a-t-elle poursuivi. La police d'Islamabad a ouvert dimanche soir une enquête contre 35 suspects, dont les organisateurs d'une contre-manifestation islamiste, pour avoir stimulé "les sentiments religieux" de leurs partisans afin qu'ils attaquent les participants de la Journée des droits des femmes. Ses organisatrices estiment toutefois que la police a volontairement minimisé la gravité de l'attaque qu'elles ont subi et minoré les chefs d'accusations retenus contre les suspects. Une fine clôture, protégée par un mince cordon policier, avait été installée entre les deux rassemblements. D'un côté, de nombreux hommes et quelques femmes voilées proclamant leur "liberté de vivre selon la charia". De l'autre, une manifestation mixte et colorée réclamant plus de droits pour les femmes, dans un pays où les violences à leur encontre sont multiples. Les violences étaient survenues après plusieurs heures de coexistence de ces manifestations. Les femmes se battent depuis des décennies pour leurs droits les plus élémentaires au Pakistan, où les violences commises contre elles sont "omniprésentes et insolubles", selon la Commission nationale des droits humains. Une grande partie de la société vit sous un code patriarcal permettant l'oppression des femmes, qui tentent de s'en affranchir en choisissant par exemple leur mari ou en travaillant hors de la maison. Des centaines de Pakistanaises sont ainsi tuées chaque année, souvent par des proches, pour avoir insulté leur "honneur", selon des organisations de défense des droits humains. Les opposants aux marches des femmes avaient tenté de les faire interdire, en vain, par la justice, à Islamabad et Lahore, la grande ville de l'Est, où des centaines d'entre elles se sont rassemblées dimanche. (Belga)