Les orthodoxes célèbrent le Vendredi Saint à Jérusalem

(Belga) Des chrétiens orthodoxes venus du monde entier ont participé dans la vieille ville de Jérusalem à la procession du Chemin de croix Via Dolorosa, à l'occasion du Vendredi saint, jour de commémoration de la crucifixion et de la mort du Jésus Christ, selon la tradition.

Des milliers de pèlerins, dont beaucoup portaient des croix en bois et au moins un portant une couronne d'épines sur la tête, ont visité les 14 stations du chemin de croix marquant, selon la tradition, les sites empruntés par Jésus avant sa crucifixion. La police israélienne était présente tout le long du parcours au cours duquel Jésus aurait rencontré sa mère, chuté à plusieurs reprises, reçu de l'aide pour porter la croix, et rencontré des femmes en pleurs. La procession s'est achevée au Saint-Sépulcre, église construite à l'endroit supposé où Jésus aurait été crucifié, mis au tombeau et ressuscité, dans la Vieille ville à Jérusalem-Est, occupée et annexée par Israël. Les catholiques qui suivent un calendrier différent des chrétiens orthodoxes ont célébré le Vendredi saint, suivant une procession similaire, une semaine plus tôt. Les chrétiens de Terre sainte sont en grande majorité orthodoxes. (Belga)