Elections au Pakistan: un grand parti dénonce des "fraudes flagrantes"

Un grand parti en lice aux élections législatives de mercredi au Pakistan a "rejeté" des résultats -encore partiels- qui suggèrent une victoire de l'ex-champion de cricket Imran Khan, dénonçant des "fraudes flagrantes".

"Ce sont des fraudes si flagrantes que tout le monde s'est mis à pleurer. Ce qu'ils ont fait aujourd'hui a ramené le Pakistan 30 ans en arrière (...) Nous rejetons ce résultat", a déclaré Shahbaz Sharif, frère de l'ancien Premier ministre Nawaz Sharif et principal rival d'Imran Khan aux élections.

"Les gens ne vont pas le supporter", a-t-il ajouté d'un air sombre lors d'une conférence de presse à Lahore, la capitale du Pendjab, bastion du parti PML-N.

Sur son compte Twitter, le PML-N a affirmé qu'il "rejette intégralement les résultats (...) du fait d'irrégularités manifestes et massives". "Les résultats ont été comptés en l'absence de nos agents électoraux", s'est plaint le parti.

Le dépouillement des bulletins a de l'avis général pris beaucoup de retard. Selon la télévision nationale, à peine 37% des bulletins avaient été comptés environ huit heures après la fin du scrutin.

La Commission électorale pakistanaise (ECP) a justifié cette lenteur par des problèmes techniques. "Il n'y a absolument pas de conspiration ou quiconque qui veuille influencer les résultats", a affirmé son secrétaire Babar Yaqoob.

Ce rebondissement intervient alors que la campagne électorale était déjà considérée par certains observateurs comme l'une des plus "sales" de l'histoire du pays en raison de nombreuses manipulations présumées, censées favoriser Imran Khan. Elle a aussi été marquée par une visibilité accrue des partis religieux extrémistes.

L'analyste Azeema Cheema a qualifié la situation de "chaos complet". "C'est très troublant", a-t-elle dit à l'AFP. "La brume qui pèse sur les élections ne pourra être dissipée que si l'ECP fournit une explication satisfaisante", poursuit-elle.

Elle s'est déclarée "très préoccupée" par le tour que pourraient prendre les événements.

"Cela dépendra comment sera organisée la désobéissance civile. Il pourrait y avoir des émeutes spontanées parmi les militants politiques. Ou les partis politiques pourraient organiser des sit-ins et des manifestations", selon elle.

Le chef du PPP (Parti du peuple pakistanais, au pouvoir de 2008 à 2013) Bilawal Bhutto-Zardari, a lui aussi dénoncé de lourds dysfonctionnements dans la machine électorale.

"Mes candidats se plaignent que nos agents électoraux ont été expulsés des bureaux de vote dans tout le pays. Inexcusable et scandaleux", a tweeté le fils de la Première ministre Benazir Bhutto, assassinée en 2007.

Sûrs de la victoire, des militants du PTI se réjouissaient bruyamment mercredi soir, dansant dans les rues d'Islamabad et de Lahore et faisant sauter des pétards et des feux d'artifice.

"Imran est honnête", a expliqué l'un d'eux, Ammar Haider, 20 ans. "Nous ne voulons pas de politiciens corrompus. La corruption est le principal problème".

- "Putsch silencieux" -

Shahbaz Sharif est le frère de l'ancien chef du gouvernement Nawaz Sharif, lui-même depuis des mois au coeur d'une polémique avec la puissante armée pakistanaise.

Nawaz Sharif, destitué pour corruption il y a un an et actuellement emprisonné, l'accuse d'avoir tout fait pour nuire à son parti, le PML-N, y compris en forçant ses candidats à changer d'allégeance, pour le plus grand profit du PTI.

M. Sharif n'est pas le seul à incriminer l'armée: plusieurs grands médias pakistanais et militants politiques se sont plaints ces derniers mois d'avoir subi enlèvements, censure et menaces pour les forcer à infléchir leur couverture du PTI et du PML-N. Un centre de recherche a assimilé ces pressions à un "putsch silencieux" de l'armée.

Imran Khan, s'il est avant tout célèbre comme ancien playboy en Occident, se présente dans son pays sous un jour beaucoup plus conservateur sur un programme anticorruption baptisé "La route vers un nouveau Pakistan". Mais il est aussi connu pour flirter avec des thèses extrémistes et considéré par certains comme proche de l'armée.

- Attentat suicide -

Les électeurs, hommes et femmes séparés, se sont pressés tout au long de la journée en de longues queues devant les bureaux de vote. Quelque 106 millions d'électeurs, sur une population de 207 millions de personnes, étaient appelés aux urnes dans plus de 85.000 bureaux de vote.

Sur les réseaux sociaux, de nombreux Pakistanais postaient avec fierté des photos de leurs pouces maculés d'encre au moment du passage au bureau de vote.

La participation est estimée "entre 50 et 55%", soit proche de celle des élections précédentes en 2013, selon Bilal Gilani, directeur du centre de sondages Gallup Pakistan.

Quelque 800.000 militaires et policiers avaient été déployés pour assurer la sécurité.

Le scrutin a malgré tout été endeuillé par un attentat suicide revendiqué par le groupe Etat islamique (EI) qui a fait au moins 31 morts et 70 blessés près d'un bureau de vote de Quetta, dans la province du Baloutchistan (sud-ouest), ainsi que par plusieurs autres épisodes de violence de moindre ampleur, qui ont également fait au moins cinq morts.

Une série d'attentats avait déjà coûté la vie à quelque 180 personnes dont trois candidats lors de meetings électoraux à la mi-juillet. La situation sécuritaire du pays demeure néanmoins bien meilleure qu'il y a quelques années.