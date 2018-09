Les Palestiniens condamnent l'arrêt des aides américaines

(Belga) Les représentants palestiniens ont condamné vendredi soir l'arrêt de la contribution des Etats-Unis à l'agence de l'ONU pour les réfugiés palestiniens. "Les Etats-Unis n'ont pas le droit de soutenir le vol de terres palestiniennes par l'occupation israélienne", a déclaré Saeb Erekat, secrétaire général de l'Organisation de libération de la Palestine PLO.

Le gouvernement américain "a décidé que les Etats-Unis ne feraient pas de contribution supplémentaire à l'UNRWA", a annoncé vendredi la porte-parole du département d'Etat Heather Nauert dans un communiqué. Le budget du programme des Nations Unies s'élève à 1,1 milliard de dollars par an, dont un tiers étaient fournis par les USA. Un montant trop important, selon l'administration américaine, pour qui l'agence reconnaît un nombre trop élevé de réfugiés. "Cette décision place le gouvernement en position d'ennemi de notre peuple et de la population arabe et musulmane", a affirmé un porte-parole du mouvement islamiste Hamas. Plus de 700.000 Palestiniens ont été déplacés depuis l'a création de l'Etat d'Israel en 1948. Afin d'aider ces personnes, l'ONU a mis en place en 1949 un mécanisme d'aide aux Palestiniens. Quelque 5 millions de Palestiniens sont aidés par le système, notamment en Jordanie, au Liban et dans les territoires palestiniens. (Belga)