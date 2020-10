Les partisans de Trump se pressent à l'aéroport d'Orlando pour sa réunion électorale

(Belga) Les partisans du président américain Donald Trump sont nombreux à affluer à l'aéroport d'Orlando Sanford en Floride depuis dimanche soir, afin d'assister à la première réunion électorale de Trump depuis son infection au coronavirus, rapportent lundi les médias locaux.

Les supporters seront admis dès 22h00 (heure belge) sur les lieux où le président doit prendre la parole vers 01h00 du matin, dans la nuit de lundi à mardi. Il s'agit de son premier rassemblement politique dans le cadre de sa campagne "Make America Great Again" depuis le 30 septembre dernier. Il a ensuite été testé positif au coronavirus. Selon ses médecins, il serait complètement guéri et ne serait plus porteur du Covid-19. Lors de l'élection présidentielle de 2016, Donald Trump avait remporté la bataille contre son opposante démocrate Hillary Clinton dans cet État avec 1,2% d'avance. Dans les sondages, il se situe actuellement derrière Joe Biden en Floride, avec 4% de retard. Orlando est la plus grande ville du Comté d'Orange en Floride où Trump n'avait atteint que 35% de votes à l'époque. Il est primordial pour les candidats à la présidentielle d'arriver en tête en Floride en raison de l'importante population latino-américaine, ce qui pourrait envoyer un signal important étant donné qu'elle représente plus d'un quart de la population du pays. Dans le Comté d'Orange, 27% de la population est d'origine latino-américaine.