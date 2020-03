Les passagers d'un bateau de croisière allemand positifs au Covid-19 restent en Australie

(Belga) Au total, 41 passagers et membres d'équipage positifs au Covid-19, qui étaient à bord d'un bateau de croisière allemand, ont dû rester en Australie alors que les 844 autres personnes, a priori en bonne santé, ont été évacuées par quatre vols charter de nuit, ont déclaré les autorités.

Le gouvernement de l'État d'Australie-Occidentale veut se débarrasser du paquebot de croisière Artania, amarré à Fremantle, au sud de Perth, depuis jeudi. "L'opération du navire de croisière Artania a été un effort considérable de la part de toutes les parties concernées", a déclaré le premier ministre d'Australie-Occidentale, Mark McGowan, lors d'une conférence de presse lundi soir. Un total de 844 passagers et membres d'équipage d'Artania ont pu décoller de l'aéroport de Perth à bord de quatre vols de Condor Airlines, avec l'aide de la Force frontalière australienne et du gouvernement allemand, a-t-il déclaré. "Actuellement, je crois savoir qu'il reste environ 479 membres d'équipage sur le navire. Et j'espère que ce navire quittera l'Australie-Occidentale dans les jours à venir", a précisé M. McGowan. "Il pourrait y avoir un certain nombre de passagers porteurs du Covid-19 qui sont partis pour l'Allemagne", a fait remarquer Paul Armstrong, un fonctionnaire australien qui a dirigé l'équipe médicale sur Artania. (Belga)