Les Pays-Bas font passer la Belgique au jaune dans ses conseils par destination

(Belga) Les Pays-Bas feront passer la Belgique au jaune dans ses conseils de destination à partir de jeudi. Une exception est faite pour Bruxelles, qui restera orange. Comme expliqué dans un communiqué de presse mercredi, ce passage au jaune signifie que le gouvernement néerlandais ne déconseille plus aux voyageurs de se rendre en Belgique.

Les personnes souhaitant voyager de notre pays vers les Pays-Bas ne devront plus présenter de test négatif et ne devront plus être en quarantaine à leur retour. Cela restera toutefois le cas pour les personnes revenant de Bruxelles, qui reste en zone orange "car le risque y est encore accru". Outre la Belgique, les Pays-Bas feront passer au jaune l'Estonie, la France, la Grèce (sauf Athènes), le nord de la Croatie (y compris Zagreb), la Lituanie et la Slovénie. Lisbonne, la capitale portugaise, restera une zone orange en raison du "variant delta inquiétant". Seuls les voyages essentiels seront autorisés et les voyageurs venant de Lisbonne devront toujours présenter un test négatif à leur arrivée et accomplir une quarantaine. Sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC), les Pays-Bas sont toujours une zone rouge. Selon les conseils aux voyageurs du SPF affaires étrangères, les voyages vers les Pays-Bas au départ de la Belgique sont toujours autorisés mais sont fortement déconseillés. (Belga)