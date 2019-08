Les Pays-Bas rallument les lampadaires la nuit sur les autoroutes: "C'est une décision bizarre"

Aux Pays-Bas, une marche arrière vient d'être opérée. Finalement, ils vont rallumer les lampadaires sur leurs autoroutes. Pourquoi ce choix ? En Belgique, nous sommes justement en train de faire l'inverse.

Cette mesure est basée sur une étude vieille de trois ans. Rallumer l'éclairage autoroutier la nuit aux Pays-Bas, une décision que ne comprends pas l'institut VIAS pour la sécurité routière.

"C'est une décision qui est pour le moins bizarre", estime Benoît Godart, porte-parole de Vias. Il poursuit: "Généralement, les Pays-Bas ne prennent pas des décisions comme ça à la va vite. Ici il n'y a aucune raison scientifique de faire marche arrière".



Les dernières études confirment que l'obscurité sur l'autoroute ne provoque pas davantage d'accidents.

"Le nombre d'accidents sur l'autoroute la nuit a baissé de 40% ces dernières années et même de 60% pour les accidents les plus graves. Donc, il n'y a pas de raison scientifique de changer la donne à condition de continuer à éclairer les endroits les plus dangereux", indique Benoît Godart.





"Pour ou contre l'éclairage autoroutier", un vieux débat dépassé



Pourtant, une majorité des automobilistes préfèrent rouler la nuit, avec l'éclairage.

"C'est vrai que les conducteurs sont moins rassurés mais ils sont aussi plus prudents, donc ça a un impact plutôt positif pour la sécurité routière. Le champs de vision est moindre, donc on a tendance à rouler moins vite", analyse Benoît Godart.

Le débat "pour ou contre l'éclairage autoroutier" est même devenu dépassé. Car, à l'avenir, il se voudra plus dynamique. "L'éclairage sera allumé ou pas en fonction des conditions de circulation. Exemple, un accident, là il faut rallumer pour éviter un suraccident", explique Benoît Godart.



En Wallonie, le plan lumière 4.0 prévoit le remplacement des anciennes ampoules par des Led, soit une rénovation de 100.000 point lumineux pour les 4 prochaines années avant de les dynamiser.