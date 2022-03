Les Pays-Bas vont interdire les couverts jetables au travail et dans l'horeca pour 2024

(Belga) À partir de 2024, les couverts et gobelets en plastique jetables ne seront plus autorisés au travail, dans l'horeca et sur les festivals, a annoncé la secrétaire d'État à l'Environnement néerlandaise, Vivianne Heijnen, mardi à la chambre basse du parlement.

Les gobelets en carton composés d'une fine couche de plastique seront également interdits. Seuls les établissements de soins disposeront d'une dérogation. L'interdiction des couverts et gobelets en plastique jetables avait déjà été annoncée, mais elle est désormais officielle et définitive. (Belga)