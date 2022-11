Les pays du G7 "condamnent les attaques barbares perpétrées par la Russie en Ukraine"

(Belga) Les dirigeants des pays membres du G7, de la Commission et du Conseil européens, accompagnés des représentants de l'Espagne et des Pays-Bas, réunis en marge du sommet du G20, ont condamné "les attaques de missiles barbares que la Russie a perpétrées mardi contre des villes et des infrastructures civiles ukrainiennes", ont-ils écrit dans une déclaration commune mercredi.

"Nous avons discuté de l'explosion survenue dans la partie orientale de la Pologne, près de la frontière avec l'Ukraine. Nous offrons notre soutien et notre assistance dans le cadre de l'enquête que mène actuellement la Pologne. Nous convenons de rester en étroite communication afin de déterminer les prochaines mesures à prendre selon le déroulement de l'enquête", poursuit la déclaration . "Nous réaffirmons notre soutien indéfectible à l'Ukraine et à sa population face à l'agression russe. Nous réitérons également notre volonté soutenue de tenir la Russie responsable de ces attaques honteuses contre des communautés ukrainiennes au moment même où le G20 se réunit pour atténuer les conséquences globales de la guerre. Nous présentons nos condoléances aux familles des victimes en Pologne et en Ukraine". (Belga)