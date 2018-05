Les Philippines reprochent au Parlement européen une résolution critique du régime

(Belga) Les Philippines désapprouvent une résolution adoptée par le Parlement européen plaidant pour que les Etats membres demandent le retrait de l'archipel asiatique du conseil des droits de l'homme de l'ONU et soutiennent une enquête sur la campagne agressive contre la drogue menée par Rodrigo Duterte.

Dans une résolution approuvée jeudi, le Parlement européen a également appelé les Philippines à cesser immédiatement les meurtres extrajudiciaires sous prétexte de lutte contre la drogue. Il s'agit de la troisième résolution de ce ton adoptée par les eurodéputés depuis que le président Duterte est entré au pouvoir en 2016 et a déclenché son offensive. Le ministre des Affaires étrangères philippin, Peter Cayetano, a estimé que les actions recommandées dans la résolution "constituaient déjà une interférence dans les affaires d'un Etat souverain", dans une déclaration émise jeudi. "Le Parlement européen a franchi une ligne rouge en demandant cette action contre les Philippines", a-t-il ajouté dans cette communication. "Cette résolution est basée sur des informations biaisées, incomplètes et même fausses, et ne reflète pas la véritable situation sur le terrain", a poursuivi M. Cayetano. (Belga)