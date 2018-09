Les Philippines se préparent à être frappées par un super typhon

Les Philippines sont passées vendredi à la vitesse supérieure dans leurs préparatifs pour affronter un super typhon attendu le lendemain et qui sera accompagné de rafales de 255 kilomètres par heure et de pluies diluviennes.

Des milliers de personnes ont fui leur logement dans les zones côtières du nord d'un archipel qui est régulièrement affligé par les désastres naturels. Le super typhon Mangkhut est le plus violent typhon attendu aux Philippines depuis le début de l'année.

Les habitants de Luçon, la principale île des Philippines, où vivent des millions de personnes, barricadaient leurs fenêtres et renforçaient leurs toits pour éviter qu'ils ne soient arrachés par la tempête.

"Les pluies vont être fortes et le vent ne sera pas une plaisanterie", a déclaré à l'AFP Michael Conag, porte-parole de la défense civile locale. "On pourrait avoir une houle équivalente à un bâtiment de quatre étages. Des maisons pourraient être détruites, surtout les habitations faites de bric et de broc qui sont les plus fréquentes dans les zones côtières".

De fortes pluies commençaient à s'abattre vendredi sur la pointe nord-est de Luçon, balayée aussi par des vents forts, mais aucun dégâts ni inondation majeurs n'ont été signalés.

Les paysans de la région, qui produit une partie non négligeable du maïs et du riz de l'archipel, se précipitaient pour ramasser des récoltes qui pourraient se retrouver sous les eaux.

Au moins quatre millions de personnes se trouvent sur la trajectoire directe de Mangkhut, qui devrait ensuite se diriger vers le sud de la Chine, y compris le territoire semi-autonome de Hong Kong.

- "Trop peur pour rester" -

"On a vraiment peur. Ils disent que le typhon est si violent", dit Delaila Pasion, qui a fui sa maison. "On a trop peur pour rester".

"Lors des dernières pluies de mousson, la moitié de notre maison a été détruite. Je veux que mes petits-enfants soient en sécurité".

Les autorités craignent particulièrement les inondations et les glissements de terrain.

Les petits villages pauvres de pêcheurs sont aussi très vulnérables aux vents violents et aux immenses vagues qui déferlent sur les côtes.

L'archipel est frappé chaque année par une vingtaine de typhons qui font des centaines de morts et aggravent la pauvreté de millions de personnes.

Haiyan, l'un des typhons les plus violents à avoir jamais touché terre, avait frappé les îles du centre des Philippines en novembre 2013, avec des vents dépassant les 315 km/h.

Des vagues géantes, semblables à celles d'un tsunami, avaient tout dévasté sur leur passage. La catastrophe a fait plus de 7.350 morts ou disparus et privé de logement plus de quatre millions d'habitants.

L'agence météorologique philippine a indiqué que Mangkhut était à ce stade la tempête tropicale la plus violente de l'année, avec des vents soufflant à 205 km/h et des rafales allant jusqu'à 255 km/h.

L'Observatoire météorologique de l'ex-colonie britannique de Hong Kong a exhorté à la prudence, en expliquant que la tempête constituait une "menace considérable".

Les services météo de Taïwan ont prédit que la tempête serait la plus proche de l'île samedi, précipitant de fortes pluies sur le sud et l'est, soulignant cependant qu'il était peu vraisemblable qu'elle soit directement touchée.

burs-mm/jm/ev/cn