Les polices américaine et de l'UE neutralisent les organes de propagande en ligne de l'EI

Les polices américaine et de l'Union européenne ont neutralisé les organes de propagande en ligne du groupe terroriste Etat islamique, annonce vendredi Europol, l'office de police criminelle pour l'échange de renseignements entre polices nationales au sein de l'UE. L'opération visait spécifiquement l'appareil de propagande (appelé AMAQ) de l'organisation.

Dans le cadre d'un dossier du parquet fédéral, l'action coordonnée a été menée simultanément mercredi et jeudi en Belgique, en Bulgarie, en France, aux Pays-Bas, en Roumanie, au Royaume-Uni, au Canada et aux États-Unis. Des serveurs ont déjà été saisis et fermés en Bulgarie, en France, en Roumanie, aux Pays-Bas, au Canada et aux États-Unis.

En Belgique, l'enquête est menée en coopération avec la police fédérale de Gand, précise le parquet fédéral belge.