Les pompiers progressent en Californie mais les conditions restent défavorables (vidéo)

Les pompiers enregistraient des progrès dimanche dans la lutte contre les incendies qui ravagent la Californie, mais les conditions restaient défavorables, chaleur et faible humidité étant au programme.

Le foyer du "Mendocino Complex", qui détient déjà le record de l'incendie le plus dévastateur de la Californie, était contenu à 67%, a annoncé le service des pompiers de l'Etat, Calfire, contre 60% vendredi. Cet incendie, situé à un peu plus de 200 km au nord-ouest de la capitale de l'Etat, Sacramento, a déjà ravagé près de 133.000 hectares depuis son départ, le 27 juillet.

Dans la nuit de samedi à dimanche, les deux principaux feux du "Mendocino Complex", "Ranch", le plus virulent, et "River", plus modeste, ont brûlé 1.250 hectares environ, ont rapporté des médias locaux, contre un peu moins du quadruple la nuit précédente.

Dimanche, "River" était contenu à 93%.





Les pompiers ne prévoient pas de circonscrire le feu avant 3 semaines



Pour autant, les conditions météorologiques étaient de nature à permettre au feu de retrouver de la vigueur, avec seulement 18% d'humidité et une température culminant à 35 degrés. Les pompiers ne prévoient pas de circonscrire totalement le "Mendocino Complex" avant le 1er septembre, soit dans trois semaines.

Quant au foyer "Carr", situé non loin de la frontière de l'Oregon, dans l'extrême nord de la Californie, il était contenu à 59%, toujours selon Calfire. Cet incendie, qui a causé la mort de deux pompiers et détruit plus de 1.000 résidences, n'a que légèrement progressé dans la nuit de samedi à dimanche.





Un homme a été inculpé



La météo était encore plus défavorable dans cette partie de la Californie, avec des températures attendues à plus de 38 degrés et 15% seulement d'humidité. Au total, depuis le début mi-juillet de cette vague d'importants incendies dans l'Etat le plus peuplé des Etats-Unis, au moins dix personnes sont mortes. Beaucoup plus au sud, "Holy", qui frappe une zone située au sud-est de Los Angeles, était contenu à 41%. La nature accidentée du terrain dans cette région compliquait sensiblement la lutte contre les flammes et de nouvelles évacuations ont dû être ordonnées.

Un homme de 51 ans, Forrest Gordon Clark, a été arrêté et inculpé vendredi devant un juge du comté d'Orange pour notamment incendie volontaire avec circonstances aggravantes, destruction de propriétés habitées, incendie de forêt. Soupçonné d'avoir était à l'origine d'"Holy", il risque la prison à vie.