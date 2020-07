Les portraits de Clinton et Bush décrochés du hall de la Maison Blanche

(Belga) Les portraits officiels de Bill Clinton et George W. Bush, exposés jusqu'alors dans le hall d'entrée de la Maison Blanche, où Donald Trump pouvait les voir quotidiennement, ont été retirés pour être suspendus dans une pièce peu usitée de la résidence présidentielle, a affirmé vendredi CNN.

Selon la chaîne américaine, qui cite plusieurs témoins, les prédécesseurs de M. Trump ont été remplacés à leur place d'honneur par deux présidents républicains ayant été élus voici plus d'un siècle, William McKinley, assassiné en 1901, et Theodore Roosevelt, qui lui a succédé. A la Maison Blanche, la tradition veut que les portraits des présidents américains les plus récents soient les plus en vue pour les invités des événements officiels. C'était encore le cas le 8 juillet durant la visite du président mexicain Andres Manuel Lopez Obrador. Depuis lors, les tableaux représentants Bill Clinton (démocrate, président de 1993 à 2001) et George W. Bush (républicain, président de 2001 à 2009) ont été déplacés dans une salle à manger rarement utilisée, qui n'est généralement jamais fréquentée par les visiteurs de marque. Interrogée par l'AFP, la Maison Blanche n'avait pas réagi vendredi soir. (Belga)