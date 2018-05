Les premiers panneaux de signalisation indiquant l'ambassade US à Jérusalem ont été installés

(Belga) Les autorités israéliennes ont installé à Jérusalem des panneaux de signalisation indiquant la direction de l'ambassade des Etats-Unis dont le déménagement depuis Tel Aviv devrait se terminer la semaine prochaine. En décembre dernier, le président américain Donald Trump avait reconnu Jérusalem comme capitale d'Israël et annoncé que l'ambassade US irait s'y installer.

Une décision qui avait enthousiasmé Israël et consterné les Palestiniens qui considèrent la partie orientale de la ville sainte comme la capitale de leur futur Etat. L'assemblée générale des Nations Unies avait, dans la foulée de la déclaration de Trump, critiqué massivement ce déménagement. Lundi, le maire de Jérusalem, Nir Barkat, a apposé le premier panneau routier indiquant la direction du complexe provisoire où fonctionnera dès le 14 mai l'ambassade américaine. "Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité", a indiqué le maire. "Jérusalem est la capitale éternelle du peuple juif et le monde est en train de la reconnaître comme telle". Le bâtiment de l'ambassade, présenté comme provisoire, servait déjà au consulat US de Jérusalem. L'ambassadeur y aura un bureau et un nombre réduit de membres du personnel s'y installera dans l'attente de la construction d'un nouvel espace de travail dont l'emplacement fait encore l'objet de débats. (Belga)