Les supermarchés à nouveau dévalisés en Australie avec la reprise du coronavirus: l'achat de papier toilette est désormais limité

La chaîne de supermarchés australienne Woolworths a réintroduit une limite d'achat de papier toilette dans toute l'île-continent, alors que les rayons sont à nouveau dévalisés dans la foulée d'une reprise de l'épidémie de Covid-19 à Melbourne (Victoria).

L'enseigne de supermarchés australienne Woolworths a imposé à nouveau une limite de deux paquets de rouleaux de papier toilette par client dans tous ses magasins en Australie. "Nous avons avec regret commencé à observer que la demande élevée pour des rouleaux de papier toilette au Victoria se déplaçait en dehors de l'Etat lors des 24 dernières heures", a communiqué la directrice de la chaine, Claire Peters. "Nous prenons des actions préventives pour anticiper tout achat panique ce weekend et aider au maintien des distances sociales dans nos magasins", poursuit-elle.

La chaîne annonce avoir commandé plus de 650.000 paquets de papier toilette, soit une augmentation de 30% par rapport aux volumes habituels. Des achats compulsifs en Australie avaient marqué le début de la pandémie de coronavirus. Ce mouvement de la part des consommateurs australiens semble avoir repris de plus belle, dans la crainte de nouvelles mesures de confinement.

Au cours des derniers 10 jours, plusieurs foyers de Covid-19 ont été découverts dans des quartiers de Melbourne, seconde ville du pays et capitale du Victoria. L'armée a été appelée en renfort pour contribuer à la surveillance des quarantaines dans les hôtels et à une campagne de dépistages. Dans cet Etat, les supermarchés Woolworths avaient déjà réintroduit mercredi des limites d'achat pour les gels hydroalcooliques, la farine, le sucre, les pâtes, la viande hachée, le lait pasteurisé, les oeufs et le riz.

L'Australie avait relativement maîtrisé l'épidémie, comptant 7.554 cas et 104 morts pour une population de 25 millions d'habitants. Mais un nouveau décès cette semaine, après un mois sans, et entre 20 à 30 cas détectés quotidiennement au Victoria au cours des jours passés, fait craindre une nouvelle vague d'épidémie dans l'île-continent.