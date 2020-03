Les rayons des supermarchés dévalisés de leurs stocks de papier toilette en Australie

(Belga) Le papier toilette est devenu une denrée prisée dans le vent de panique suscité par l'épidémie mondiale de coronavirus, à tel point qu'en Australie les rayons des supermarchés en sont dévalisés. Face à la rupture de stock, la première chaine de supermarchés du pays a annoncé rationner ses ventes des précieux rouleaux.

Les craintes nourries par l'épidémie de Covid-19 poussent les consommateurs à faire leurs provisions dans de nombreux pays. En Australie, certaines denrées non périssables ont été prises d'assaut, comme les pâtes et la farine, mais les consommateurs inquiets se sont aussi jetés sur le papier toilette. Nombreux étaient les témoignages sur les réseaux sociaux faisant état de rayons entiers vidés de leurs rouleaux ou de clients se disputant des paquets. La chaîne de supermarchés Woolworths a pris les devants en annonçant limiter les achats de papier hygiénique à quatre paquets par personne "pour garantir qu'un plus grand nombre de clients ait accès aux produits". La situation est telle qu'elle en préoccupe même le Premier ministre conservateur Scott Morrison, qui a affirmé s'être entretenu avec les deux enseignes principales du pays, Coles et Woolworths, "pour connaître leurs dispositions", rapportent les médias locaux. Il a affirmé apprécier les étapes entreprises pour assurer l'approvisionnement par ces distributeurs, mais a aussi fait appel au bon sens: "Je tiens surtout à inviter les gens à poursuivre leur vie quotidienne normalement en la matière", pour éviter les achats dictés par la panique. Pourtant, rien ne suggère que la pays risque de connaitre une pénurie de papier toilette. "Techniquement nous avons un très bon stock, nous avons un fabricant basé en Australie-Méridionale", insiste une professeure de marketing à l'université Macquarie, Jana Bowden, citée par la chaine publique ABC. Elle attribue le phénomène en cours à un comportement de troupeau: "Nous avons remarqué cela quand les masques ont commencé à être en rupture de stock, et la même chose arrive désormais avec le papier toilette. C'est l'idée que si vous n'achetez pas maintenant, vous allez rater une opportunité d'obtenir ce produit et risquer de ne plus avoir cette opportunité". Elle invite les Australiens à ne pas tomber dans ce piège de la peur. L'Australie a recensé 41 cas de Covid-19 confirmés, pour un décès, celui d'un ancien passager du paquebot "Diamond Princess". Que le papier toilette soit pris d'assaut a été constaté dans d'autres pays, dont à Hong Kong, où deux hommes ont été arrêtés mi-février, soupçonnés d'avoir braqué un livreur pour lui dérober des centaines de rouleaux de papier toilette. (Belga)