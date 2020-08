Les récentes bavures policières emblématiques aux Etats-Unis

Ces noms sont scandés avec colère dans les manifestations aux Etats-Unis: voici les Afro-Américains victimes de récentes bavures policières emblématiques.

- Breonna Taylor

Cette employée d'un service d'urgences hospitalières de 26 ans a été tuée par la police dans son propre appartement. Les faits se sont déroulés le 13 mars 2020 à Louisville, au coeur des Etats-Unis.

Trois agents, agissant dans le cadre d'un avis de recherche erroné, ont enfoncé la porte de Mme Taylor, qui était couchée avec son compagnon, détenteur d'un permis de port d'arme. Un échange de coups de feu s'est alors produit, le jeune homme expliquant avoir cru à une intrusion criminelle.

Les agents, qui n'avaient pas activé leur caméra portative obligatoire, ont atteint la jeune femme d'au moins huit balles. Ils ont ensuite rédigé un compte-rendu d'intervention truffé d'erreurs, avant d'être suspendus de la police. Mais, plus de 160 jours plus tard, aucun n'a été arrêté ou inculpé et les tensions restent vives dans cette ville du Kentucky.

Des stars comme Beyoncé, LeBron James ou Oprah Winfrey exigent de façon répétée que justice soit rendue dans cette affaire.

- George Floyd

Cet homme de 46 ans est mort asphyxié par un policier blanc de Minneapolis qui a appliqué son genou sur son cou pendant huit ou neuf minutes le 25 mai 2020.

Etant donné les circonstances extrêmement choquantes de cette intervention et le fait que celle-ci ait été filmée par des témoins, le décès de George Floyd a déclenché un mouvement national de mobilisation contre le racisme et les brutalités policières.

Cette lame de fond a ensuite dépassé les frontières américaines et fait encore sentir ses effets autour de la planète, notamment sur les questions du traitement des minorités ethniques et la relecture des histoires coloniales.

Le visage de George Floyd, un père de trois enfants dont le dernier emploi était vigile, est devenu une image symbolique brandie comme une icône dans les rassemblements antiracistes aux quatre coins des Etats-Unis.

- Ahmaud Arbery

Ce joggeur de 25 ans a été abattu en plein jour le 23 février alors qu'il courait dans un quartier résidentiel de Brunswick, dans l'Etat de Géorgie. Deux hommes blancs armés, un père et son fils, l'avaient pris en chasse affirmant penser qu'il était un cambrioleur.

L'affaire a provoqué l'indignation car les deux hommes n'ont été poursuivis par les autorités que deux mois plus tard, quand une vidéo tournée par un troisième homme a été diffusée sur les réseaux sociaux.

Les trois hommes ont ensuite été inculpés de meurtre. Mais, six mois après les faits, on ignore toujours pourquoi personne n'a été arrêté durant 74 jours, alors que les conditions de l'homicide d'Ahmaud Arbery étaient bien établies et connues.

- Jacob Blake

Cet automobiliste de 29 ans a été grièvement blessé par sept ou huit balles tirées dans son dos par un policier, dimanche dernier à Kenosha, ville de l'Etat du Wisconsin. La scène a été filmée par un témoin et les deux agents qui tentaient de l'interpeller ont été suspendus de leurs fonctions. Jacob Blake restera vraisemblablement hémiplégique.

Selon l'avocat de sa famille, Jacob Blake avait tenté de s'interposer dans une dispute entre deux femmes. Il a été criblé de balles sous les yeux de ses trois fils, assis dans la voiture dans laquelle il comptait repartir.

Trois mois après la mort de George Floyd, le sort de Jacob Blake a déclenché de nouvelles manifestations dans diverses villes américaines, parfois émaillées d'affrontements avec la police. Notamment à Kenosha, où deux personnes ont été tuées par balle dans la nuit de mardi à mercredi, par un tireur activement recherché qui pourrait faire partie d'une milice affirmant lutter contre les actes de vandalisme.