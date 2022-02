Les réfugiés ukrainiens passent la frontière sous un froid glacial: "Souvent, il s'agit de femmes et enfants seuls"

Les réfugiés ukrainiens affluent dans les pays frontaliers, notamment en Pologne qui annonce en accueillir déjà 115.000. Neuf centres d'accueil ont été mis sur pied. Près de la frontière, des bénévoles se relayent pour accueillir ces rescapés et leur apporter à manger.

> Les dernières actualités de la guerre en Ukraine

Nos reporters RTL INFO envoyés sur place, Mathieu Col et Emmanuel Tallarico, se trouvent ce dimanche matin au poste frontière de Zosin. Ils ont pu observer de nombreux réfugiés passer la frontière à pied sous un froid glacial. "Il doit faire 0 à 2 degrés avec du vent", rapporte notre journaliste. "Chaque jour, on se dit que ça ne peut pas être pire, mais ça l'est: il y a des femmes et des enfants qui arrivent souvent seuls car les hommes ont dû rester en Ukraine pour se battre ou ont choisi de le faire".

Notre journaliste profite de sa présence pour montrer comment la solidarité s'organise, filmant une impressionnante quantité de dons. "Des bénévoles trient de nombreux vêtements, des pampers, de la nourriture chaude, de la soupe, café du chocolat chaud, quelques tartines, des fruits et légumes. Les dons affluent d'un peu partout", décrit-il.