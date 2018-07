Les rumeurs de dossiers compromettants sur Trump sont une "absurdité", affirme Poutine

(Belga) Les rumeurs faisant état de dossiers compromettants détenus par Moscou sur Donald Trump sont une "absurdité", a affirmé lundi le président russe Vladimir Poutine à l'issue de sa rencontre à Helsinki avec son homologue américain.

"Il serait difficile d'imaginer une plus grande absurdité! Sortez-vous ces idioties de la tête", a lancé M. Poutine lors d'une conférence de presse commune suivant leur rencontre. Le site américain Buzzfeed avait publié en janvier 2017 des documents, à l'authenticité non prouvée, alléguant que les services de renseignement russes disposaient d'informations compromettantes ("kompromat" en russe) sur M. Trump, compilées au fil des années, notamment sur des rencontres avec des prostituées à Moscou. Le Kremlin avait à l'époque nié l'existence d'un tel dossier et M. Trump avait dénoncé de "fausses informations". "Lorsque M. Trump venait à Moscou en tant qu'homme d'affaires, je ne savais même pas qu'il s'y trouvait", a affirmé M. Poutine lundi. "Plus de 500 hommes d'affaires américains, parmi les plus importants, sont venus au forum économique de Saint-Pétersbourg", organisé chaque année dans la deuxième ville russe, a-t-il poursuivi. "Je ne me rappelle même pas de leurs noms de famille", a-t-il ajouté. Donald Trump s'est rendu plusieurs fois à Moscou avant de devenir président des Etats-Unis en 2016. (Belga)