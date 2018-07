Les Saoudiennes autorisées à être notaires, une première dans le royaume

(Belga) Pour la première fois en Arabie saoudite, un royaume ultraconservateur, le métier de notaire s'ouvre aux femmes et douze d'entre elles ont reçu l'autorisation d'exercer, a annoncé lundi le ministère de la Justice.

Les Saoudiennes peuvent désormais rédiger des actes juridiques, des procurations et certifier des contrats, selon le ministère cité par l'agence officielle saoudienne SPA. La décision d'ouvrir cette profession aux femmes est intervenue un peu plus de deux semaines après la levée de l'interdiction faite aux femmes de conduire, en vigueur depuis des décennies dans ce pays. Ces décisions, inspirées par le prince héritier Mohammed ben Salmane, font partie d'un vaste plan de modernisation du riche pays pétrolier. Mais elles sont loin de suffire dans un pays où les femmes ont encore, en 2018, un statut de personne sous tutelle. Elles doivent en effet obtenir la permission de leur parent masculin le plus proche - mari, père, frère ou même fils - dans la plupart des domaines de leur vie: travailler, s'inscrire dans un établissement d'enseignement, ou dans certains cas recevoir des soins médicaux. (Belga)